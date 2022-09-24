За сутки украинские зенитчики "приземлили" 4 самолета, 5 беспилотников и сбили крылатую ракету — Генштаб

Авиационными и ракетно-артиллерийскими ударами поражено более 24 скоплений военной и живой силы противника.

В течение субботы, 24 сентября, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выимка, Бахмутское, Зайцево, Опросное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Украинская авиация нанесла 19 ударов, поразив 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ударами подразделений ракетных войск и артиллерии поражены 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету кафиров.

Потери врага уточняют.

Напомним, украинские десантники 24 сентября сбили российские штурмовик Су-25 и истребитель Су-30. Самолеты оккупантов были "приземлены" силами противовоздушной обороны 25-й бригады.

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