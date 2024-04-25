За сутки уничтожено более тысячи оккупантов: Генштаб назвал потери армии РФ

Россияне потеряли еще 13 танков и одно средство ПВО.

По состоянию на утро 25 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 462 980 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 462 980 (+1040) человек,

танков — 7255 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 13942 (+14) ед,

артиллерийских систем — 11836 (+28) ед,

РСЗО — 1049 (+1) ед,

средства ПВО — 772 (+1) ед,

самолетов — 348 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9449 (+10),

крылатые ракеты — 2118 (+1),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 15949 (+57) ед,

специальная техника – 1946 (+2).

Как сообщалось, на днях ВСУ показали тела оккупантов возле Временного Яра Донецкой области. Армия РФ непрерывно пытается штурмовать город и стремительно теряет и живую силу, и технику.