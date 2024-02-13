За сутки уничтожено более тысячи оккупантов: Генштаб назвал потери врага

Россияне потеряли еще восемь танков и 27 боевых бронированных машин.

По состоянию на утро 13 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 397 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1090 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 397 080 (+1090) человек,

танков — 6424 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 12004 (+27) ед,

артиллерийских систем — 9500 (+19) ед,

РСЗО — 981 (+0) ед,

средства ПВО — 667 (+1) ед,

самолетов — 332 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7332 (+30),

крылатые ракеты – 1882 (+0),

корабли /катера — 24 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12623 (+24) ед,

специальная техника/special equipment ‒ 1518 (+4).

Как сообщалось, во время ночной атаки дронами по Украине ПВО сбило 16 беспилотников. В общей сложности оккупационные войска ударили 23 "Shahed".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.