За сутки уничтожено более тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожен еще один российский вертолет.

По состоянию на утро 20 июня 2023 года ВСУ уничтожили 221 460 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1010 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава — около 221 460 (+1010) человек ликвидировано,

танков — 3997 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 7750 (+15) ед,

артиллерийских систем — 3888 (+23) ед,

РСЗО — MLRS – 614 (+4) ед,

средства ПВО — 372 (+2) ед,

самолетов — 314 (+0) ед,

вертолетов — 306 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3393 (+10),

крылатые ракеты — 1214 (+3),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6645 (+32) ед,

специальная техника – 531 (+5).

Как сообщалось, начались 482 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Вражеская армия в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

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