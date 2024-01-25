За сутки уничтожены еще 950 оккупантов: Генштаб назвал потери армии РФ

По состоянию на 25 января 2024 года ВСУ уничтожили 379 610 солдат армии РФ. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 379 610 (+950) человек,

танков — 6257 (+30) ед,

боевых бронированных машин — 11621 (+42) ед,

артиллерийских систем — 9067 (+59) ед,

РСЗО — 972 (+1) ед,

средства ПВО — 660 (+1) ед,

самолетов- 331 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7033 (+35),

крылатые ракеты – 1844 (+2),

корабли /катера — 23 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12044 (+39) ед,

специальная техника – 1420 (+4).

Напомним, в ВСУ показали эффектный удар по позициям врага возле Ямполевки на Донетчине. Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады отработали по оккупантам.

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