За сутки уничтожены почти тысяча оккупантов: Генштаб отчитался о потерях РФ

Враг потерял еще 42 танка.
По состоянию на 12 октября 2023 г. ВСУ уничтожили 284 890 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 284 890 (+990) человек,
- танков — 4905 (+42) ед,
- боевых бронированных машин — 9264 (+44) ед,
- артиллерийских систем — 6763 (+32) ед,
- РСЗО — 811 (+2) ед,
- средства ПВО — 545 (+0) ед,
- самолетов — 316 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5247 (+21),
- крылатые ракеты — 1531 (+1),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9170 (+25) ед,
- специальная техника – 966 (+1).
Как сообщалось, в НАТО поделились подсчетами, которые понесла российская армия в Украине. По словам одного высокопоставленного чиновника, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 300 тысяч солдат и наемников.