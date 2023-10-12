За сутки уничтожены почти тысяча оккупантов: Генштаб отчитался о потерях РФ

По состоянию на 12 октября 2023 г. ВСУ уничтожили 284 890 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 284 890 (+990) человек,

танков — 4905 (+42) ед,

боевых бронированных машин — 9264 (+44) ед,

артиллерийских систем — 6763 (+32) ед,

РСЗО — 811 (+2) ед,

средства ПВО — 545 (+0) ед,

самолетов — 316 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5247 (+21),

крылатые ракеты — 1531 (+1),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9170 (+25) ед,

специальная техника – 966 (+1).

Как сообщалось, в НАТО поделились подсчетами, которые понесла российская армия в Украине. По словам одного высокопоставленного чиновника, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 300 тысяч солдат и наемников.

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