За сутки в Донецкой области оккупанты убили 4 мирных жителей, среди них – ребенок

За сутки в Донецкой области оккупанты убили 4 мирных жителей, среди них – ребенок

В Донецкой области за сутки российские оккупанты убили 4 мирных жителей, среди них – ребенок.

Об этом сообщает полиция области.

Отмечается, что еще 8 гражданских лиц были ранены, в том числе и дети. Россияне обстреляли 12 населённых пунктов. В результате российских ударов разрушения получили по меньшей мере 36 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура.

Так, за прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Северск, Николаевка, Большая Новоселка, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовка, Шандриголово, Времовка.

Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии. Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 66-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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