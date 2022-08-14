За сутки в Донецкой области оккупанты убили двух гражданских и еще 10 человек ранили

Армия РФ продолжает уничтожать населенные пункты Украины и убивать мирных жителей.
В Донецкой области российские захватчики за сутки убили двух мирных жителей и еще 10 человек ранили.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 13 августа россияне убили 2 мирных жителя Донетчины — в Красногоровке. Еще 10 человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — отметил он.
Напомним, российские войска вечером 13 августа обстреляли жилые районы Николаева. В одном из районов вражеская ракета разорвалась прямо у дома.
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