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За сутки в Донецкой области оккупанты убили двух гражданских и еще 10 человек ранили

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За сутки в Донецкой области оккупанты убили двух гражданских и еще 10 человек ранили

Фото: facebook/Павел Кириленко

Армия РФ продолжает уничтожать населенные пункты Украины и убивать мирных жителей.

В Донецкой области российские захватчики за сутки убили двух мирных жителей и еще 10 человек ранили.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 13 августа россияне убили 2 мирных жителя Донетчины — в Красногоровке. Еще 10 человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — отметил он.

Напомним, российские войска вечером 13 августа обстреляли жилые районы Николаева. В одном из районов вражеская ракета разорвалась прямо у дома.

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