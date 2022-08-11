За сутки в Донецкой области оккупанты убили одиннадцать гражданских людей, еще восемь получили ранения

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов убиты 11 гражданских людей, еще 8 получили ранения.

Об этом 10 августа сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донбасса: 6 — в Бахмуте, 3 — в Соледаре, 1 — в Красногоровке и 1 — в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 169-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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