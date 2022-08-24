За сутки в Донецкой области оккупанты убили одного мирного жителя, еще двое получили ранения — ОВА

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов убит один мирный житель, еще двое получили ранения.

Об этом 24 августа сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 23 августа россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Также читайте ВСУ "притормозили" наступление российских кафиров в направлении Песков и Невельского

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 182-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: