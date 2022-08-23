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За сутки в Донецкой области оккупанты убили одного мирного жителя, еще семь получили ранения — ОВА

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За сутки в Донецкой области оккупанты убили одного мирного жителя, еще семь получили ранения — ОВА

Фото: Донецька ОДА

Россия убивает гражданских.

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов убит один мирный житель, еще семь получили ранения.

Об этом 23 августа сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 22 августа россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Соледаре. Еще 7 человек получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 181-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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