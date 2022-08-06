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За сутки в Донецкой области оккупанты убили пятерых гражданских и еще 14 человек ранили

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За сутки в Донецкой области оккупанты убили пятерых гражданских и еще 14 человек ранили

Фото: facebook/Павел Кириленко

Армия РФ продолжает уничтожать населенные пункты Украины и убивать мирных жителей.

В Донецкой области российские захватчики за сутки убили пятерых мирных жителей и еще 14 человек ранили.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 – в Опытном, 1 – в Авдеевке, 1 – в Соледаре и 1 – в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения", — отметил он.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты ведут наступательную операцию на Донецком направлении.

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