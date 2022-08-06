За сутки в Донецкой области оккупанты убили пятерых гражданских и еще 14 человек ранили

Армия РФ продолжает уничтожать населенные пункты Украины и убивать мирных жителей.
В Донецкой области российские захватчики за сутки убили пятерых мирных жителей и еще 14 человек ранили.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 – в Опытном, 1 – в Авдеевке, 1 – в Соледаре и 1 – в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения", — отметил он.
Напомним, по данным Генштаба, оккупанты ведут наступательную операцию на Донецком направлении.
Читайте также:
- На линии фронта между Луганщиной и Донетчиной россияне применяют ракеты, авиацию и артиллерию – Гайдай
- Выманивают персональные данные в обмен на еду: россияне готовятся к "референдуму" в Луганской области.
- Арестович назвал замысел наступления оккупантов на юге: на какие города планируют идти