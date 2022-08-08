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За сутки в Донецкой области оккупанты убили пятерых гражданских людей — ОВА

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За сутки в Донецкой области оккупанты убили пятерых гражданских людей — ОВА

Фото: Министерство внутренних дел Украины

Россия убивает гражданских.

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов убиты пять гражданских людей, еще 17 получили ранения.

Об этом 8 августа сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 7 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 — в Соледаре, 1 — в Бахмуте, 1 — в Марьинке и 1 — в Селидово. Еще 17 человек получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 166-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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