За сутки в Донецкой области оккупанты убили трех гражданских людей, еще пять получили ранения

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов были убиты трое гражданских, еще пять человек получили ранения.

Об этом 4 августа сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 3 августа россияне убили троих мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко. Еще 5 человек получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 162-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: