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За сутки в Донецкой области оккупанты убили трех гражданских людей, еще трое получили ранения

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За сутки в Донецкой области оккупанты убили трех гражданских людей, еще трое получили ранения

Фото: Донецька ОДА

Россия убивает гражданских.

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов убиты трое гражданских, еще трое получили ранения.

Об этом 2 августа сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 1 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 — в Марьинке и 1 — в Бахмуте. Еще 3 человека получили ранения", — отметил он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 160-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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