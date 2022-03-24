За сутки в Донецкой области российские оккупанты убили шесть гражданских: среди погибших есть дети

За сутки в Донецкой области российские оккупанты убили шесть гражданских: среди погибших есть дети

Одиннадцать человек получили ранения.

За сутки, 24 марта, российские оккупанты в Донецкой области убили по меньшей мере шесть гражданских.

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Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

Из-за вражеских обстрелов российских оккупантов погибли три человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском. Шесть гражданских получили ранения.

В Ясной Поляне погиб 14-летний парень.

Также известно, что в Мариуполе из-за обстрелов российских военных погибла 11-летняя девочка. Позже сообщили, о еще одном погибшем в городе. Пятеро жителей Мариуполя получили ранения.

По словам Кириленко, точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

В целом, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 125 гражданских, а 504 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Количество погибших и раненых в Донецкой области / facebook/Павел Кириленко

Напомним, российские военные устроили обстрел железнодорожной станции Очеретино в Донецкой области. Повреждено здание станции, а рядом с путями образовались воронки.

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