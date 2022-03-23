За сутки в Донецкой области российские оккупанты убили трех гражданских: среди погибших есть ребенок

За сутки в Донецкой области российские оккупанты убили трех гражданских: среди погибших есть ребенок

Шесть человек получили ранения.

За минувшие сутки, 22 марта, российские оккупанты в Донецкой области убили по меньшей мере трех гражданских.

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Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

В целом российские оккупанты в Мангуше убили два человека, а в Новоселовке – одного. Среди погибших есть 14-летний парень.

Также известно, что шесть гражданских получили ранения. Кроме того, в Бахмуте оказали помощь одному человеку, который был ранен в Луганской области.

По словам Кириленко, точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. Впрочем, 22 марта удалось уточнить информацию об одном погибшем и двух раненых в Мариуполе.

В целом, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 118 гражданских, а 483 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Информация о погибших и раненых в Донецкой области / Павел Кириленко/Facebook

Напомним, в заблокированном городе Мариуполь до сих пор находится около 100 тысяч жителей – без еды, воды и лекарств.

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