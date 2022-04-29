За сутки в Харькове и области от обстрелов российских оккупантов погибли 5 мирных жителей – глава ОВА

За сутки в Харькове и области от обстрелов российских оккупантов погибли 5 мирных жителей – глава ОВА

За сутки в Харькове и области в результате обстрелов российских оккупантов погибли 5 мирных жителей, еще 11 получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска по Харькову совершили 16 артиллерийских обстрелов, 2 удара реактивными системами залпового огня, а также нанесли один ракетный удар. От огня россиян пострадали гражданские объекты в районах: ХТЗ, Пятихатки, Салтов и микрорайон), Северная Салтовка", — отметил он.

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Кроме того, артиллерийские, минометные и танковые удары оккупанты наносили по Кулиничам, Хролам, Котлярам и Покотиловке. 29 апреля утром оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Сокольники.

Синегубов также добавил, что активные бои продолжаются на Изюмском направлении, где украинская армия удерживает позиции.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 65-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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