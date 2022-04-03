За сутки в Харькове пожарные 28 раз выезжали на тушение пожаров в результате обстрелов российскими оккупантами

За сутки в Харькове пожарные 28 раз выезжали на тушение пожаров в результате обстрелов российскими оккупантами

Самый большой из таких пожаров произошел утром в Московском районе города Харькова.

За сутки, с 2 на 3 апреля, пожарные в Харькове совершили 79 оперативных выездов, из которых 28 на тушение пожаров, возникших в результате обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Отмечается, что самый большой из таких пожаров произошел утром в Московском районе города Харькова. Возгорание произошло в 14 квартирах с 4-го по 9-й этаж жилой девятиэтажки.

Кроме того, масштабный пожар произошел ночью в Харьковском районе области.

"Горели складские помещения. Общая площадь пожара составила около 400 кв.м. Также горели складские помещения на площади 500 квадратов в Немышлянском районе города Харькова. В городе Лозовая, после вражеского обстрела, занялись несколько частных жилых домов, трансформаторная подстанция и складское здание. Осколковые ранения получили по меньшей мере 5 человек. Они были госпитализированы в районную больницу", — говорится в сообщении.

Также подразделения ГСЧС обезвредили 95 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

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