За сутки в Харьковской области российские оккупанты убили 10 гражданских: среди погибших есть ребенок

За сутки в Харьковской области российские оккупанты убили 10 гражданских: среди погибших есть ребенок

Горячей точкой остается город Изюм.

За сутки, 10 апреля, российские оккупанты в Харьковской области убили 10 гражданских, среди погибших есть ребенок.

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О ситуации в области рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг продолжает наносить удары по мирному населению. Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, а также были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.

К сожалению, в результате обстрелов есть ранены и погибшие. Оккупанты убили 10 гражданских, среди них есть ребенок.

Вместе с тем, глава ОВА подчеркнул, что сейчас самой горячей точкой остается Изюм.

"Там у нашей армии есть успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков, держат позиции и не позволяют перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области", — отметил Синегубов.

Кроме того, он отметил, что в области эвакуируют гражданских из Лозовой и Барвенкового. С самого Харькова нет нужды уезжать.

"Наши Вооруженные Силы крепко держат оборону Харькова, мы полностью владеем ситуацией", – добавил Синегубов.

Напомним, ранее о ситуации на Слобожанском направлении рассказали в Генштабе ВСУ.

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