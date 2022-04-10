За сутки в Харьковской области российские оккупанты убили 10 гражданских: среди погибших есть ребенок

Горячей точкой остается город Изюм.
За сутки, 10 апреля, российские оккупанты в Харьковской области убили 10 гражданских, среди погибших есть ребенок.
О ситуации в области рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, враг продолжает наносить удары по мирному населению. Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, а также были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.
К сожалению, в результате обстрелов есть ранены и погибшие. Оккупанты убили 10 гражданских, среди них есть ребенок.
Вместе с тем, глава ОВА подчеркнул, что сейчас самой горячей точкой остается Изюм.
"Там у нашей армии есть успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков, держат позиции и не позволяют перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области", — отметил Синегубов.
Кроме того, он отметил, что в области эвакуируют гражданских из Лозовой и Барвенкового. С самого Харькова нет нужды уезжать.
"Наши Вооруженные Силы крепко держат оборону Харькова, мы полностью владеем ситуацией", – добавил Синегубов.
Напомним, ранее о ситуации на Слобожанском направлении рассказали в Генштабе ВСУ.
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