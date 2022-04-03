За сутки в Украине вернули электроснабжение более 46 тыс. потребителей

За сутки в Украине вернули электроснабжение более 46 тыс. потребителей

Ремонтные бригады возобновили поставки электроэнергии в шести областях Украины.

За прошедшие сутки в Украине возобновили электроснабжение более 46 тыс. потребителей. Украинские энергетики возобновили поставки электроэнергии в шести областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

В частности, в Киевской области — около 30,5 тысяч, Донецкой — 7,5 тысяч, Харьковской — 2,5 тысяч, в Сумской — 2,5 тысяч, в Николаевской — более 2,1 тысяч, в Запорожской — 1,4 тысяч потребителей.

Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

По состоянию на 3 апреля в Украине остаются обесточенными более 1170 населенных пунктов, в общей сложности более 860 тысяч потребителей.

Без газоснабжения остаются более 334 тыс. потребителей.

Напомним, в Луганской области вернули свет почти 1,5 тысячи домов.

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