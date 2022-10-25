За сутки в Украине выросло количество раненых от рук российских военных детей

Более 1251 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
С начала войны российские оккупанты убили в Украине 430 детей, более 820 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"По состоянию на утро 25 октября 2022 года более 1251 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 430 детей погибли и более 821 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 419, Харьковской - 260, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 24 октября в результате обстрелов врагом с. Приморское Васильевского района Запорожской области получил ранение 12-летний мальчик.
В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2677 учебных заведений, 331 из них разрушены полностью.
Напомним, 19 октября стало известно, что в деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще восьми гражданских жителей, которых россияне убили во время оккупации. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что среди них было трое детей 2, 9 и 14 лет с признаками осколочных и минно-взрывных ранений.
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