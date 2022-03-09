За сутки в Украину вернулись 12 тысяч украинцев, большинство — мужчины, идущие на службу

Еще более 2 тысяч – это иностранцы.
За минувшие сутки в Украину прибыли 14,5 тысячи человек и почти 12 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины, которые планируют присоединиться к силам обороны.
Указала Государственная пограничная служба Украины.
"Гордимся земляками, которые едут защищать свою Родину", — добавили в ведомстве.
Напомним, что по данным пограничников за время войны в Украину вернулись более 145 тысяч человек, большинство из которых – это мужчины призывного возраста.
Также в Украину прибывают зарубежные добровольцы, помогающие в войне с россиянами. Всем желающим максимально упростили правила пересечения украинской границы. Добровольцы прибывают не с пустыми руками, а с новейшими противотанковыми комплексами, способными мгновенно уничтожать российские колонны танков.
Среди добровольцев уже отличились соседи из Польши. Они полностью разбили российскую колонну на подступах к одному из населенных пунктов.