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За сутки в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные ликвидировали до 110 оккупантов

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За сутки в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные ликвидировали до 110 оккупантов

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Были отражены две атаки врага.

За сутки, 17 мая, в зоне оперативно-тактической группировки "Схід" украинские военные ликвидировали до 110 российских оккупантов.

Об этом сообщило командование ОТГ "Схід" в Facebook.

В сообщении говорится, что были отбиты две атаки врага.

Потери врага составляют:

  • личного состава – до 110;
  • БМП – шесть;
  • БТР – один;
  • артиллерийских систем – три;
  • минометов – один;
  • ЗРК – один;
  • АТТ – четыре;
  • БПЛА – два.

Напомним, украинские артиллеристы уничтожили батарею самоходного зенитно-ракетного комплекса "Бук".

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