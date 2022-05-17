За сутки в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные ликвидировали до 110 оккупантов

Были отражены две атаки врага.
За сутки, 17 мая, в зоне оперативно-тактической группировки "Схід" украинские военные ликвидировали до 110 российских оккупантов.
Об этом сообщило командование ОТГ "Схід" в Facebook.
В сообщении говорится, что были отбиты две атаки врага.
Потери врага составляют:
- личного состава – до 110;
- БМП – шесть;
- БТР – один;
- артиллерийских систем – три;
- минометов – один;
- ЗРК – один;
- АТТ – четыре;
- БПЛА – два.
Напомним, украинские артиллеристы уничтожили батарею самоходного зенитно-ракетного комплекса "Бук".
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