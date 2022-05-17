За сутки в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные ликвидировали до 110 оккупантов

За сутки в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные ликвидировали до 110 оккупантов

Были отражены две атаки врага.

За сутки, 17 мая, в зоне оперативно-тактической группировки "Схід" украинские военные ликвидировали до 110 российских оккупантов.

Об этом сообщило командование ОТГ "Схід" в Facebook.

В сообщении говорится, что были отбиты две атаки врага.

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Потери врага составляют:

личного состава – до 110;

БМП – шесть;

БТР – один;

артиллерийских систем – три;

минометов – один;

ЗРК – один;

АТТ – четыре;

БПЛА – два.

Напомним, украинские артиллеристы уничтожили батарею самоходного зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Россия потеряла треть сухопутных боевых сил, что собрала в феврале для нападения на Украину

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