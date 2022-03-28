За сутки Воздушные силы уничтожили четыре самолета, вертолет и сбили две крылатые ракеты оккупантов

За сутки Воздушные силы уничтожили четыре самолета, вертолет и сбили две крылатые ракеты оккупантов

Российская армия выпустила несколько крылатых ракет.

За прошедшие сутки, 27 марта, Воздушные силы уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БПЛА и сбили две крылатые ракеты армии страны-агрессора России.

Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

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Отмечается, что один самолет был сбит в Харьковской области. Вероятно, это был истребитель-бомбардировщик Су-34. В Киевской области были уничтожены вертолет и БПЛА.

"Обострение началось ближе к 22:00 – по всей стране заревели воздушные тревоги", — отметили в сообщении.

Массированный авианалет российские оккупанты совершили с севера Киевской области. Именно там потеряли сразу три самолета. Кроме того, по ряду объектов инфраструктуры Украины российские захватчики нанесли удары крылатыми ракетами. Две были сбиты противовоздушной обороной.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины в Луганской области отбили пять атак оккупантов. Украинские защитники уничтожили два российских танка, боевую машину пехоты и один автомобиль.

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