За сутки Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре российских самолета и один вертолет

За сутки Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре российских самолета и один вертолет

По ряду объектов инфраструктуры российские оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами.

В течение воскресенья, 27 марта, российские войска массированно атаковали Украину утром и вечером.

"Сутки 27 марта сначала показались относительно спокойными в воздушном пространстве нашего государства. Впрочем, уже утром на Харьковщине был сбит один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на Киевщине — вертолет и БпЛА рашистов. Обострение обстановки началось ближе к 22 часам. По всей стране взревели воздушные тревоги! Массированный авианалет российские оккупанты совершили с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета", — сообщила служба по связям с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ.

По ряду объектов инфраструктуры российские оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами, две из них были сбиты противовоздушной обороной.

"По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных Сил, которая совершила несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей", — говорится в сообщении.

В течение 27 марта Воздушные Силы ВСУ уничтожили:

4 российских самолета;

1 российкий вертолет;

2 российских БпЛА;

2 российские крылатые ракеты.

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