За сутки враг нанес 4 ракетных и 4 авиационных удара, совершил почти 30 обстрелов из РСЗО — Генштаб

Остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции войск ВСУ вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 29 сентября.

За текущие сутки противник нанес 4 ракетных и 4 авиационных удара, совершил более 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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От вражеских ударов пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное. Также, в результате удара по Зеленодольской ТЭС пострадали более 10 гражданских лиц.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районе Сеньковки Черниговской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Сосновка, Стрелеча, Красное, Глубокое, Колодезное, Двухлетняя, Грушевка, Сеньково и Оскол;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новый Мир, Екатериновка, Новое, Новоселовка, Богородичное, Пришиб, Голубые Озера, Щуровое, Донецкое, Старый Караван, Диброва, Райгородок, Озерное, Закотное и Верхнекаменное;

на Бахмутском направлении – Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Ивановское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Торецк;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Опросное, Пески и Марьинка;

на Новопавловском направлении – Времовка, Большая Новоселка, Новополь, Нескучное и Новоукраинка;

на Запорожском направлении – Темировка, Яблоково, Успеновка, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Чаривное, Дорожнянка, Каменское, Малая Токмачка, Белогорье, Красное.

На Южно-Бугском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Никополь, Высокополье, Архангельское, Осокоровка, Терновка, Белогорка, Сухой Пруд, Благодатное, Ольгино, Лиманы, Правдино и Мирное.

Напомним, политический эксперт, журналист и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил о том, что Беларусь готовится принять большое количество российского личного состава и техники. Все потому, что президент РФ Владимир Путин планирует ударить по двум направлениям логистики в Украине. Речь идет о Киеве и Волыни.

Потери россиян на 29 сентября: минус 400 захватчиков и 33 единицы тяжелой техники

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