За сутки враг обстрелял 19 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые гражданские

За сутки враг обстрелял 19 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые гражданские

За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Донецкой области. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Разрушены не менее 85 гражданских объектов — жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, задокументировавшая военные преступления РФ.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Константиновка, Дружковка, Марьинка, Железное, Угледар, Северск, Святогорск, Малотарановка, Дробышево, Очеретино, Новокалиново Очеретянской ТГ, Нью-Йорк, Константиновка Марьинского района, Сидорово Святогорской ТГ, Дроновка Бахмутского района.

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Смерч", танков, тяжелой артиллерии. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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