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За сутки ВСУ ликвидировали 1020 оккупантов: обновленные потери армии РФ
На поле боя российские военные несут серьезные потери. За последние сутки РФ недосчиталась более 1020 солдат.
Силы обороны Украиныза сутки ликвидировали 1020 российских военных, а также уничтожили 11 боевых бронированных машин и 68 артиллерийских систем
Об этом 25 мая сообщила пресс-лжуба Гнерального штаба Украины в Facebook
общие боевые потери противника с 24.02.2022 до 25.05.2025 ориентировочно составили:
Общие боевые потери противника с 24.02. 22 до 25.05.25 составили:
около 980850 солдат;
танков — 10854;
боевых бронированных машин — 22633;
артиллерийских систем — 28269;
РСЗО — 1396;
средств ПВО — 1169;
подводных лодок — 1;
самолетов — 372;
вертолетов — 336;
автомобильной техники и автоцистерн — 49751;
кораблей/катеров — 28;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 37367;
крылатых ракет — 3203.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 25 мая российские войска совершили масштабную воздушную атакупо Украине, применив 367 средств поражения. Среди них — 9 баллистических ракет «Искандер-М», 55 крылатых ракет Х-101 и «Калибр», ракета Х-22, 4 авиационные ракеты Х-59/69 и 298 ударных беспилотников типа «Shahed» и БпЛА-имитаций.
Украинская ПВО уничтожила 45 крылатых ракет, 2 ракеты Х-59/69 и 266 дронов. Атаки были зафиксированы по всей стране — от востока до запада. Противник применил как ракеты с авиации, так и беспилотники со всех направлений.