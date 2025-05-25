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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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За сутки ВСУ ликвидировали 1020 оккупантов: обновленные потери армии РФ

На поле боя российские военные несут серьезные потери. За последние сутки РФ недосчиталась более 1020 солдат.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ВСУ

ВСУ

Силы обороны Украиныза сутки ликвидировали 1020 российских военных, а также уничтожили 11 боевых бронированных машин и 68 артиллерийских систем

Об этом 25 мая сообщила пресс-лжуба Гнерального штаба Украины в Facebook

общие боевые потери противника с 24.02.2022 до 25.05.2025 ориентировочно составили:

Общие боевые потери противника с 24.02. 22 до 25.05.25 составили:

  • около 980850 солдат;

  • танков — 10854;

  • боевых бронированных машин — 22633;

  • артиллерийских систем — 28269;

  • РСЗО — 1396;

  • средств ПВО — 1169;

  • подводных лодок — 1;

  • самолетов — 372;

  • вертолетов — 336;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 49751;

  • кораблей/катеров — 28;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 37367;

  • крылатых ракет — 3203.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 25 мая российские войска совершили масштабную воздушную атакупо Украине, применив 367 средств поражения. Среди них — 9 баллистических ракет «Искандер-М», 55 крылатых ракет Х-101 и «Калибр», ракета Х-22, 4 авиационные ракеты Х-59/69 и 298 ударных беспилотников типа «Shahed» и БпЛА-имитаций.

Украинская ПВО уничтожила 45 крылатых ракет, 2 ракеты Х-59/69 и 266 дронов. Атаки были зафиксированы по всей стране — от востока до запада. Противник применил как ракеты с авиации, так и беспилотники со всех направлений.

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