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За сутки ВСУ ликвидировали 510 оккупантов и сбили более 60 вражеских крылатых ракет

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
5383
Время на прочтение
2 мин
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За сутки ВСУ ликвидировали 510 оккупантов и сбили более 60 вражеских крылатых ракет

Фото: Associated Press

За сутки ВСУ ликвидировали 510 российских военных.

Таким образом, по состоянию на 6 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 92 200 человек. Данные уточняются.

Об этом 6 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.12 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 92200 (+510) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2929 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 5905 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 1915 (+1) ед.
  • РСЗО – 395 (+0) ед.
  • средства ПВО – 211 (+0) ед.
  • самолетов – 281 (+0) ед.
  • вертолетов – 264 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1587 (+5) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+61)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4505 (+8) ед.
  • специальная техника ‒ 163 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ в течение суток поразили 2 точки управления, 8 областей концентрации личного состава и важный вражеский объект.

Также за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отражали атаки оккупантов в районах Верхнекаменное, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Краснохоровка Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
5383
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