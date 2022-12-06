За сутки ВСУ ликвидировали 510 оккупантов и сбили более 60 вражеских крылатых ракет

Таким образом, по состоянию на 6 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 92 200 человек. Данные уточняются.

Об этом 6 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 92200 (+510) человек ликвидировано

танков ‒ 2929 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 5905 (+5) ед.

артиллерийских систем – 1915 (+1) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 211 (+0) ед.

самолетов – 281 (+0) ед.

вертолетов – 264 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1587 (+5) ед.

крылатые ракеты ‒ 592 (+61)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 4505 (+8) ед.

специальная техника ‒ 163 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ в течение суток поразили 2 точки управления, 8 областей концентрации личного состава и важный вражеский объект.

Также за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отражали атаки оккупантов в районах Верхнекаменное, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Краснохоровка Донецкой области.

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