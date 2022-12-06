За сутки ВСУ ликвидировали 510 оккупантов и сбили более 60 вражеских крылатых ракет

За сутки ВСУ ликвидировали 510 российских военных.
Таким образом, по состоянию на 6 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 92 200 человек. Данные уточняются.
Об этом 6 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.12 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 92200 (+510) человек ликвидировано
- танков ‒ 2929 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 5905 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 1915 (+1) ед.
- РСЗО – 395 (+0) ед.
- средства ПВО – 211 (+0) ед.
- самолетов – 281 (+0) ед.
- вертолетов – 264 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1587 (+5) ед.
- крылатые ракеты ‒ 592 (+61)
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 4505 (+8) ед.
- специальная техника ‒ 163 (+0)
Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ в течение суток поразили 2 точки управления, 8 областей концентрации личного состава и важный вражеский объект.
Также за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отражали атаки оккупантов в районах Верхнекаменное, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Краснохоровка Донецкой области.
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