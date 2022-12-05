За сутки ВСУ ликвидировали 540 оккупантов и сбили вертолет

Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

За сутки ВСУ ликвидировали 540 российских военных. Таким образом, по состоянию на 5 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 91 690 человек. Данные уточняются.

Об этом 5 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 91690 (+540) человек ликвидировано

танков ‒ 2924 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 5900 (+8) ед.

артиллерийских систем – 1914 (+6) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 211 (+1) ед.

самолетов – 281 (+0) ед.

вертолетов – 264 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9) ед.

крылатые ракеты ‒ 531 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4497 (+18) ед.

специальная техника – 163 (+0).

Фото: ТСН.ua

Напомним, в Генштабе сообщили, что подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.

Накануне, 4 декабря, ВСУ "приземлили" вражеский вертолет стоимостью в $16,2 млн. Экипаж оккупантов в количестве двух пилотов — также ликвидирован. Следует отметить, что в российских пабликах сообщают, что экипаж сбитого Ка-52 "был самым результативным экипажем группировки".

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