За сутки ВСУ ликвидировали 540 оккупантов и сбили вертолет

Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
За сутки ВСУ ликвидировали 540 российских военных. Таким образом, по состоянию на 5 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 91 690 человек. Данные уточняются.
Об этом 5 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.12 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 91690 (+540) человек ликвидировано
- танков ‒ 2924 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 5900 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 1914 (+6) ед.
- РСЗО – 395 (+0) ед.
- средства ПВО – 211 (+1) ед.
- самолетов – 281 (+0) ед.
- вертолетов – 264 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9) ед.
- крылатые ракеты ‒ 531 (+0)
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4497 (+18) ед.
- специальная техника – 163 (+0).
Напомним, в Генштабе сообщили, что подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.
Накануне, 4 декабря, ВСУ "приземлили" вражеский вертолет стоимостью в $16,2 млн. Экипаж оккупантов в количестве двух пилотов — также ликвидирован. Следует отметить, что в российских пабликах сообщают, что экипаж сбитого Ка-52 "был самым результативным экипажем группировки".
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