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За сутки ВСУ ликвидировали 600 российских оккупантов – Генштаб

За сутки ВСУ ликвидировали 600 российских оккупантов – Генштаб

ВСУ уничтожают оккупантов на поле боя / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери.

Общие боевые потери России к утру 9 сентября составляют уже 268 140 оккупантов.

За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 600 российских захватчиков

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков – 4544 (+15)
  • боевых бронированных машин – 8739 (+13)
  • артиллерийских систем – 5789 (+36)
  • РСЗО – 757 (+3)
  • средств ПВО ‒ 508 (+1)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4588 (+18)
  • крылатых ракет ‒ 1455
  • кораблей и катеров – 19
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8298 (+34)
  • специальной техники ‒ 870 (+10)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений. В сутки враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам страны.

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