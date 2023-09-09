За сутки ВСУ ликвидировали 600 российских оккупантов – Генштаб

Общие боевые потери России к утру 9 сентября составляют уже 268 140 оккупантов.

За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 600 российских захватчиков

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 4544 (+15)

боевых бронированных машин – 8739 (+13)

артиллерийских систем – 5789 (+36)

РСЗО – 757 (+3)

средств ПВО ‒ 508 (+1)

самолетов – 315

вертолетов – 316

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4588 (+18)

крылатых ракет ‒ 1455

кораблей и катеров – 19

автомобильной техники и автоцистерн – 8298 (+34)

специальной техники ‒ 870 (+10)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений. В сутки враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам страны.

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