За сутки ВСУ ликвидировали 600 российских оккупантов – Генштаб

Захватчики несут потери.
Общие боевые потери России к утру 9 сентября составляют уже 268 140 оккупантов.
За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 600 российских захватчиков
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 4544 (+15)
- боевых бронированных машин – 8739 (+13)
- артиллерийских систем – 5789 (+36)
- РСЗО – 757 (+3)
- средств ПВО ‒ 508 (+1)
- самолетов – 315
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4588 (+18)
- крылатых ракет ‒ 1455
- кораблей и катеров – 19
- автомобильной техники и автоцистерн – 8298 (+34)
- специальной техники ‒ 870 (+10)
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений. В сутки враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам страны.
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