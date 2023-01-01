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За сутки ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и сбили 12 вражеских крылатых ракет

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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2511
Время на прочтение
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За сутки ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и сбили 12 вражеских крылатых ракет

Фото: Associated Press

Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

За сутки ВСУ ликвидировали 760 российских военных. Таким образом, по состоянию на 1 января общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 106 720 человек. Данные уточняются.

Об этом 1 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.01 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 106720 (+760) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3031 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 6084 (+9) ед.
  • артиллерийских систем – 2021 (+5) ед.
  • РСЗО – 423 (+0) ед.
  • средства ПВО – 213 (+0) ед.
  • самолетов – 283 (+0) ед.
  • вертолетов – 269 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+12)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4720 (+13) ед.
  • специальная техника ‒ 181 (+1)

Напомним, что за 30 лет войн потери РФ в так называемых "миротворческих миссиях" составляют 17 тысяч, а за 10 месяцев войны против Украины потери погибшими превысили 100 тысяч человек.

В то же время военный эксперт Олег Жданов заявил, что за девять месяцев полномасштабной войны Россия потеряла в Украине рекордное количество генералов.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2511
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