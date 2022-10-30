За сутки ВСУ ликвидировали 950 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага

В Украине за сутки ликвидировано очень много российских оккупантов.
Генеральный штаб ВС Украины назвал ориентировочные потери врага с начала военной агрессии РФ на территории Украины по состоянию на утро воскресенья, 30 октября. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.
Об этом сообщили в Генштабе.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 30.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 71200 (+950) человек ликвидировано
- танков ‒ 2672 (+13)
- боевых бронированных машин ‒ 5453 (+52)
- артиллерийских систем – 1724 (+16)
- РСЗО – 383 (+3)
- средства ПВО ‒ 197 (+2)
- самолетов – 274 (+1)
- вертолетов 252 (+0
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 352 (+1)
- корабли /катера ‒ 16
- автомобильной техники и автоцистерн – 4120 (+13)
- специальная техника ‒ 154 (+2)
Данные уточняются.
Ранее в Генштабе рассказали о ситуации в основных направлениях, где ведутся боевые действия.
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