Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За сутки ВСУ ликвидировали 950 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Дата публикации
Просмотры
2407
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За сутки ВСУ ликвидировали 950 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Фото: Associated Press

В Украине за сутки ликвидировано очень много российских оккупантов.

Генеральный штаб ВС Украины назвал ориентировочные потери врага с начала военной агрессии РФ на территории Украины по состоянию на утро воскресенья, 30 октября. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 30.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 71200 (+950) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2672 (+13)
  • боевых бронированных машин ‒ 5453 (+52)
  • артиллерийских систем – 1724 (+16)
  • РСЗО – 383 (+3)
  • средства ПВО ‒ 197 (+2)
  • самолетов – 274 (+1)
  • вертолетов 252 (+0
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),
  • крылатые ракеты ‒ 352 (+1)
  • корабли /катера ‒ 16
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4120 (+13)
  • специальная техника ‒ 154 (+2)

Данные уточняются.

Ранее в Генштабе рассказали о ситуации в основных направлениях, где ведутся боевые действия.

Потери россиян на 29 октября: ВСУ ликвидировали 70 тысяч россиян

Потери россиян на 29 октября: ВСУ ликвидировали 70 тысяч россиян

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация