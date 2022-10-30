За сутки ВСУ ликвидировали 950 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага

В Украине за сутки ликвидировано очень много российских оккупантов.

Генеральный штаб ВС Украины назвал ориентировочные потери врага с начала военной агрессии РФ на территории Украины по состоянию на утро воскресенья, 30 октября. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 30.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 71200 (+950) человек ликвидировано

танков ‒ 2672 (+13)

боевых бронированных машин ‒ 5453 (+52)

артиллерийских систем – 1724 (+16)

РСЗО – 383 (+3)

средства ПВО ‒ 197 (+2)

самолетов – 274 (+1)

вертолетов 252 (+0

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),

крылатые ракеты ‒ 352 (+1)

корабли /катера ‒ 16

автомобильной техники и автоцистерн – 4120 (+13)

специальная техника ‒ 154 (+2)

Данные уточняются.

Ранее в Генштабе рассказали о ситуации в основных направлениях, где ведутся боевые действия.

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