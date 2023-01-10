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За сутки ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов и потопили вражеское судно

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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За сутки ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов и потопили вражеское судно

Фото: Associated Press

За сутки ВСУ ликвидировали 710 российских военных.

Таким образом, по состоянию на 10 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 112 470 человек. Данные уточняются.

Об этом 10 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.01 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 112470 (+710) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3084 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 6154 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 2073 (+4) ед.
  • РСЗО – 434 (+0) ед.
  • средства ПВО – 217 (+0) ед.
  • самолетов – 285 (+0) ед.
  • вертолетов – 275 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1860 (+4) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0)
  • корабли/катера ‒ 17 (+1) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4817 (+8) ед.
  • специальная техника ‒ 183 (+0)

В Генштабе ВСУ также отметили, что несколько больше информации о вражеском судне предоставят после уточнения.

Напомним, что в новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке было уничтожено здание бывшего профтехучилища, где находились мобилизованные солдаты российской армии из Саратовской области. Точное количество погибших и раненых не называют. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

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Дата публикации
Просмотры
3716
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