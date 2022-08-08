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За сутки ВСУ ликвидировали еще 140 оккупантов и сбили вертолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

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За сутки ВСУ ликвидировали еще 140 оккупантов и сбили вертолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ от начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 42,3 тысячи оккупантов.

Так, по состоянию на 8 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 42 340 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

Об этом 8 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.08 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 42340 (+140) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1811 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 4070 (+15) ед.
  • артиллерийских систем – 960 (+2) ед.
  • РСЗО – 261 (+1) ед.
  • средства ПВО – 132 (+0) ед.
  • самолетов – 223 (+0) ед.
  • вертолетов – 192 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4) ед.
  • крылатые ракеты – 182 (+0)
  • корабли/катера — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2993 (+15) ед.
  • специальная техника — 86 (+0)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 166-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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