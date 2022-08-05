За сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов и уничтожили три танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

ВСУ от начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 41,6 тысячи оккупантов.

Так, по состоянию на 5 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 41 650 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

Об этом 5 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.08 ориентировочно составляют:

личного состава — около 41 650 (+150) человек ликвидировано

танков ‒ 1792 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 4032 (+6) ед.

артиллерийских систем – 950 (+4) ед.

РСЗО – 260 (+0) ед.

средства ПВО – 123 (+5) ед.

самолетов – 223 (+0) ед.

вертолетов – 191 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0) ед.

крылатые ракеты – 182 (+0)

корабли/катера — 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4) ед.

специальная техника — 83 (+0)

Фото: ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 163-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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