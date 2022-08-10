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За сутки ВСУ ликвидировали еще 160 оккупантов и уничтожили девять вражеских самолетов — Генштаб

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За сутки ВСУ ликвидировали еще 160 оккупантов и уничтожили девять вражеских самолетов — Генштаб

Фото: gettyimages.com

ВСУ от начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили около 42,8 тысячи оккупантов.

Так, по состоянию на 10 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 42 800 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

Об этом 10 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 42800 (+160) человек ликвидировано
  • танков – 1832 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 4076 (+10) ед.
  • артиллерийских систем – 971 (+7) ед.
  • РСЗО – 261 (+0) ед.
  • средства ПВО – 133 (+0) ед.
  • самолетов – 232 (+9) ед.
  • вертолетов – 193 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9) ед.
  • крылатые ракеты – 185 (+0)
  • корабли/катера — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) ед.
  • специальная техника — 89 (+2)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 168-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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