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За сутки ВСУ ликвидировали еще 180 оккупантов и сбили шесть крылатых ракет — Генштаб

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За сутки ВСУ ликвидировали еще 180 оккупантов и сбили шесть крылатых ракет — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ от начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 41,3 тысячи оккупантов.

Так, по состоянию на 3 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 41350 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Донецком направлениях.

Об этом 3 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 41350 (+180) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1774 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 4022 (+8) ед.
  • артиллерийских систем – 939 (+3) ед.
  • РСЗО – 259 (+0) ед.
  • средства ПВО – 118 (+1) ед.
  • самолетов – 223 (+0) ед.
  • вертолетов – 191 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1) ед.
  • крылатые ракеты — 180 (+6)
  • корабли/катера — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8) ед.
  • специальная техника — 83 (+1)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 161-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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