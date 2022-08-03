За сутки ВСУ ликвидировали еще 180 оккупантов и сбили шесть крылатых ракет — Генштаб

ВСУ от начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 41,3 тысячи оккупантов.
Так, по состоянию на 3 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 41350 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Донецком направлениях.
Об этом 3 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 41350 (+180) человек ликвидировано
- танков ‒ 1774 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 4022 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 939 (+3) ед.
- РСЗО – 259 (+0) ед.
- средства ПВО – 118 (+1) ед.
- самолетов – 223 (+0) ед.
- вертолетов – 191 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1) ед.
- крылатые ракеты — 180 (+6)
- корабли/катера — 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8) ед.
- специальная техника — 83 (+1)
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 161-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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