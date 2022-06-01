За сутки ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и сбили вертолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

За сутки ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и сбили вертолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

По состоянию на 1 июня общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 30,7 тысячи человек. Данные уточняются.

Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 30700 (+200) человек ликвидировано

танков ‒ 1361 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 3343 (+41) ед.

артиллерийских систем – 659 (+10) ед.

РСЗО – 207 (+0) ед.

средства ПВО – 94 (+1) ед.

самолетов – 208 (+0) ед.

вертолетов – 175 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4) ед.

крылатые ракеты – 120 (+0)

корабли/катера — 13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) ед.

специальная техника — 49 (+1)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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