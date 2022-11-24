За сутки ВСУ ликвидировали еще 310 оккупантов и сбили 51 крылатую ракету — Генштаб

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

За сутки ВСУ ликвидировали 310 оккупантов. Таким образом, по состоянию на 24 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 85 720 человек. Данные уточняются.

Об этом 24 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 85720 (+310) человек ликвидировано

танков ‒ 2898 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 5837 (+7) ед.

артиллерийских систем – 1889 (+2) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 209 (+0) ед.

самолетов – 278 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10) ед.

крылатые ракеты ‒ 531 (+51)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4400 (+4) ед.

специальная техника ‒ 161 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 2 позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.

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