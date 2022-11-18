За сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и сбили шесть российских крылатых ракет

Самые большие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

За сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов. Таким образом, по состоянию на 18 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 83 460 человек. Данные уточняются.

Об этом 18 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 83460 (+350) человек ликвидировано

танков ‒ 2879 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 5808 (+4) ед.

артиллерийских систем – 1865 (+5) ед.

РСЗО – 393 (+0) ед.

средства ПВО – 209 (+0) ед.

самолетов – 278 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+5) ед.

крылатые ракеты – 480 (+6)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4366 (+4) ед.

специальная техника ‒ 161 (+1)

Напомним, в Генштабе сообщили, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта оккупантов.

Также из-за значительных потерь личного состава и недостатка медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины, на временно оккупированных территориях Луганской области, приказом так называемого министерства здравоохранения, работников медицинских учреждений региона обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования вакантных должностей .

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