За сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов, общее количество потерь РФ перевалило за 49 тысяч человек

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 49 тысяч оккупантов.

Так, по состоянию на 3 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 49 050. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком и Криворожском направлениях.

Об этом 3 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 49050 (+350) человек ликвидировано

танков ‒ 2034 (+25) ед.

боевых бронированных машин – 4403 (+37) ед.

артиллерийских систем – 1134 (+8) ед.

РСЗО – 293 (+4) ед.

средства ПВО – 153 (+0) ед.

самолетов – 235 (+1) ед.

вертолетов – 205 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11) ед.

крылатые ракеты — 203 (+5)

корабли/катера — 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3268 (+21) ед.

специальная техника — 105 (+0)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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