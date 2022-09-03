За сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов, общее количество потерь РФ перевалило за 49 тысяч человек

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 49 тысяч оккупантов.
Так, по состоянию на 3 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 49 050. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком и Криворожском направлениях.
Об этом 3 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.09 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 49050 (+350) человек ликвидировано
- танков ‒ 2034 (+25) ед.
- боевых бронированных машин – 4403 (+37) ед.
- артиллерийских систем – 1134 (+8) ед.
- РСЗО – 293 (+4) ед.
- средства ПВО – 153 (+0) ед.
- самолетов – 235 (+1) ед.
- вертолетов – 205 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11) ед.
- крылатые ракеты — 203 (+5)
- корабли/катера — 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3268 (+21) ед.
- специальная техника — 105 (+0)
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
Читайте также:
- Приняты определенные решения, которые мы скоро увидим: Зеленский о заседании Ставки верховного главнокомандующего
- "Эта зима будет тяжелой для всех": Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года
- Три сценария развития войны: на что рассчитывает Путин, и при каких условиях Украина победит