Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 390 оккупантов. По состоянию на 21 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 84 600 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 21.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 84600 (+390) человек ликвидировано;

танков – 2892 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 5822 (+5) ед;

артиллерийских систем – 1870 (+2) ед;

РСЗО – 393 (+0) ед;

средства ПВО – 209 (+0) ед;

самолетов – 278 (+0) ед;

вертолетов – 261 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0);

крылатые ракеты – 480 (+0);

корабли /катера – 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4378 (+7) ед;

специальная техника – 161 (+0).

Напомним, по данным Генштаба оккупанты продолжают попытки наступления в Донецкой области. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.

ВСУ с февраля по июль ликвидировали большинство российских офицеров, а потому в РФ мобилизуют новых оккупантов, которых быстро обучают по советским методикам.

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