За сутки ВСУ ликвидировали 410 оккупантов. Таким образом, на 23 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 85 410 человек. Данные уточняются.

Об этом 23 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 85410 (+410) человек ликвидировано

танков ‒ 2897 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 5832 (+5) ед.

артиллерийских систем – 1887 (+5) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 209 (+0) ед.

самолетов – 278 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0) ед.

крылатые ракеты ‒ 480 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4396 (+3) ед.

специальная техника ‒ 161 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что в населенном пункте Каланчак в Херсонской области в местной больнице не хватает койко-мест для размещения раненых захватчиков. А в населенный пункт Великие Копани в течение предыдущих суток доставлены около 40 раненых оккупантов.

По уточненной информации, 21 ноября в Запорожской области ВСУ "минуснули" вражеский ЗРК С-300 и 5 единиц военной техники разного типа в районе Родов. Кроме того, 40 военнослужащих получили ранения. Недалеко от Веселого Запорожской области был уничтожен блокпост оккупантов, 15 военнослужащих получили ранения разных степеней тяжести. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.

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