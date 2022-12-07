За сутки ВСУ ликвидировали еще 540 российских оккупантов и сбили 14 вражеских беспилотников

Таким образом, по состоянию на 7 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 92 740 человек. Данные уточняются.

Об этом 7 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 92740 (+540) человек ликвидировано

танков ‒ 2935 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 5909 (+4) ед.

артиллерийских систем – 1923 (+8) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 211 (+0) ед.

самолетов – 281 (+0) ед.

вертолетов – 264 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1601 (+14) ед.

крылатые ракеты ‒ 592 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 4526 (+21) ед.

специальная техника ‒ 163 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что 29 ноября было подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

В то же время, издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 000 солдат. То есть считается, что эти потери вдвое превышают количество погибших американских военнослужащих во Вьетнаме в один десятый случай.

Ожидается, что эта цифра повлияет на российскую нацию в течение следующих десятилетий.

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