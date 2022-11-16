За сутки ВСУ ликвидировали еще 630 оккупантов и сбили 75 крылатых ракет — Генштаб

За сутки ВСУ уничтожили 630 оккупантов. Так, по состоянию на 16 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 82 710 человек. Данные уточняются.

Об этом 16 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 82710 (+630) человек ликвидировано

танков ‒ 2871 (+10) ед.

боевых бронированных машин – 5797 (+24) ед.

артиллерийских систем – 1860 (+10) ед.

РСЗО – 393 (+0) ед.

средства ПВО – 209 (+1) ед.

самолетов – 278 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14) ед.

крылатые ракеты ‒ 3474 (+75)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4360 (+9) ед.

специальная техника ‒ 160 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ отбили атаки оккупантов на 9 участках на Донбассе и уничтожили вражеское подразделение в районе Майорска. Так, там после боев потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50% убитыми и ранеными. Командованием противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям.

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