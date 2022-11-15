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За сутки ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов и сбили два беспилотника — Генштаб

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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За сутки ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов и сбили два беспилотника — Генштаб

Фото: Associated Press

За сутки ВСУ ликвидировали более 700 российских военных.

Так, по состоянию на 15 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 82 080 человек. Данные уточняются.

Об этом 15 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 82080 (+710) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2861 (+13) ед.
  • боевых бронированных машин – 5773 (+25) ед.
  • артиллерийских систем – 1850 (+11) ед.
  • РСЗО – 393 (+0) ед.
  • средства ПВО – 208 (+2) ед.
  • самолетов – 278 (+0) ед.
  • вертолетов – 261 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 399 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35) ед.
  • специальная техника ‒ 160 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что на российские оккупанты пытаются удержаться на левом берегу Днепра и ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области.

Враг за прошедшие сутки нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов с РСЗО.

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Дата публикации
Просмотры
627
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