Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За сутки ВСУ ликвидировали еще более 200 оккупантов, уничтожили 8 танков и сбили вражеский самолет

Дата публикации
Просмотры
723
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За сутки ВСУ ликвидировали еще более 200 оккупантов, уничтожили 8 танков и сбили вражеский самолет

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

На 24 сентября общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 56 300 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 24.09 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 56 300 (+240) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2262 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 4807 (+11) ед;
  • артиллерийских систем – 1361 (+6) ед;
  • РСЗО – 327 (+1) ед8
  • средства ПВО – 170 (+0) ед;
  • самолетов – 255 (+1) ед;
  • вертолетов – 220 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6);
  • крылатые ракеты – 240 (+0);
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3681 (+22) ед;
  • специальная техника – 126 (+0).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 213-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также:

Обстановка на фронте: горячие события на передовой на 24 сентября - Сергей Грабский

Обстановка на фронте: горячие события на передовой на 24 сентября - Сергей Грабский

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация