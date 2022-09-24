За сутки ВСУ ликвидировали еще более 200 оккупантов, уничтожили 8 танков и сбили вражеский самолет

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

На 24 сентября общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 56 300 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 24.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 56 300 (+240) человек ликвидировано;

танков ‒ 2262 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 4807 (+11) ед;

артиллерийских систем – 1361 (+6) ед;

РСЗО – 327 (+1) ед8

средства ПВО – 170 (+0) ед;

самолетов – 255 (+1) ед;

вертолетов – 220 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6);

крылатые ракеты – 240 (+0);

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3681 (+22) ед;

специальная техника – 126 (+0).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 213-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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