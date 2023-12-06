За сутки ВСУ ликвидировали около 1300 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Россияне потеряли еще 13 танков и один самолет.

По состоянию на 6 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 335 110 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 335 110 (+1270) человек,

танков — 5600 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 10456 (+40) ед,

артиллерийских систем — 8024 (+37) ед,

РСЗО — 919 (+6) ед,

средства ПВО — 605 (+0) ед,

самолетов — 324 (+1) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6083 (+51),

крылатые ракеты -1570 (+0),

корабли /катера — 22 (+0) ед,

подлодки -1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10532 (+49) ед,

специальная техника — 1153 (+5)

Как сообщалось, ВСУ ликвидировали российский бомбардировщик Су-24М. Вражеская техника ликвидирована в районе острова Змеиный. Бомбардировщик под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины.

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