За сутки ВСУ ликвидировали около 1300 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Россияне потеряли еще 13 танков и один самолет.
По состоянию на 6 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 335 110 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 335 110 (+1270) человек,
- танков — 5600 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 10456 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 8024 (+37) ед,
- РСЗО — 919 (+6) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+1) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6083 (+51),
- крылатые ракеты -1570 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки -1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10532 (+49) ед,
- специальная техника — 1153 (+5)
Как сообщалось, ВСУ ликвидировали российский бомбардировщик Су-24М. Вражеская техника ликвидирована в районе острова Змеиный. Бомбардировщик под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины.