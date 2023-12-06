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За сутки ВСУ ликвидировали около 1300 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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За сутки ВСУ ликвидировали около 1300 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

РФ тратила более 335 тыс. солдат. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 13 танков и один самолет.

По состоянию на 6 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 335 110 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 335 110 (+1270) человек,
  • танков — 5600 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 10456 (+40) ед,
  • артиллерийских систем — 8024 (+37) ед,
  • РСЗО — 919 (+6) ед,
  • средства ПВО — 605 (+0) ед,
  • самолетов — 324 (+1) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6083 (+51),
  • крылатые ракеты -1570 (+0),
  • корабли /катера — 22 (+0) ед,
  • подлодки -1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10532 (+49) ед,
  • специальная техника — 1153 (+5)

Как сообщалось, ВСУ ликвидировали российский бомбардировщик Су-24М. Вражеская техника ликвидирована в районе острова Змеиный. Бомбардировщик под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины.

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Дата публикации
Просмотры
557
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